Venezuela elevou tarifas para o Brasil? O que se sabe sobre taxas para produtos brasileiros

Empresas brasileiras que exportam para a Venezuela tem relatado, na última semana, dificuldades em concluir negociações comerciais com o país vizinho. Isso porque a Venezuela teria retirado um benefício fiscal previsto em um acordo bilateral assinado pelos países em 2012.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora A Federação das Indústrias do Estado de Roraima (Fier) afirma que, desde 18 de julho, vem recebendo relatos de empresários surpresos com a cobrança de tarifas para importação de produtos brasileiros, antes isentos. "Recebemos a informação diretamente dos empresários porque somos responsáveis por emitir os certificados de origem, que garantem que os produtos brasileiros entrem com tarifa zero na Venezuela. Mas, mesmo com o certificado, os produtos estão sendo tarifados", afirmou Ivan Gonzalo, analista de comércio exterior da Fier. Em nota, o Ministério das Relações Exteriores (MRE) afirmou que tem acompanhado, em coordenação com o Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços (MDIC), os relatos dos exportadores brasileiros na Venezuela. "A Embaixada do Brasil em Caracas está apurando, junto às autoridades venezuelanas responsáveis, elementos para esclarecer a natureza da situação, com vistas à normalização da fluidez no comércio bilateral, regido pelo Acordo de Complementação Econômica nº 69 (ACE 69), que veda a cobrança de imposto de importação entre os dois países."

O ACE 69, firmado durante o processo de entrada da Venezuela no Mercosul, garante tarifa zero para centenas de produtos exportados entre os dois países, desde que acompanhados de certificado de origem. O país, no entanto, foi suspenso do bloco em 2017. Relatos enviados pela Câmara de Comércio de La Guaira ao governo venezuelano apontam que, desde 17 de julho, o sistema aduaneiro do país deixou de aplicar automaticamente os benefícios previstos nos acordos comerciais com Brasil, Argentina, Uruguai e Paraguai. Já a Câmara Venezuelana Brasileira de Comércio e Indústria de Roraima informou, em ofício à embaixadora do Brasil em Caracas, que os agentes aduaneiros deixaram de conseguir registrar os certificados de origem no sistema, o que fez com que o imposto passasse a ser cobrado.

"Não houve publicação de norma nem aviso do governo venezuelano. Por isso, ainda não sabemos se foi uma decisão deliberada ou um erro burocrático", afirmou Gonzalo. Veículos locais noticiaram que as alíquotas cobradas pelo país vizinho, antes isentas, variam de 15% a 77%, mas a Fier não confirmou os valores à reportagem. "Quem paga a tarifa é o importador, ou seja, o empresário venezuelano. Por isso, até agora não temos informações precisas sobre qual tipo de taxação está sendo aplicada nem qual seria o percentual", explicou o analista da federação.

Com indefinição sobre os valores cobrados, empresas brasileiras estariam suspendendo temporariamente os envios à Venezuela. "Na prática, muitos importadores paralisaram os pedidos enquanto não entendem qual tarifa vão pagar. Isso afeta toda a cadeia", relatou Gonzalo. Volume de negócios com a Venezuela Em 2024, o comércio entre o Brasil e a Venezuela atingiu US$ 1,6 bilhão, sendo US$ 1,2 bilhão em exportações brasileiras, o que representa apenas 0,4% do total exportado pelo país. Entre os principais produtos comercializados estão açúcares e melaços, produtos comestíveis e preparações, e milho.