BNDES atuará com crédito e suporte a empresas frente a tarifas dos EUA

Presidente do banco citou atuação recente no Rio Grande do Sul e afirmou que o governo está coordenando resposta com foco em crédito e diálogo internacional

“A economia brasileira vai resistir. O BNDES vai estar presente, vai apoiar, como nós fizemos recentemente no Rio Grande do Sul”, disse Mercadante, durante o ato em defesa da soberania nacional, realizado nesta quinta-feira, 25, na Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo (USP), em São Paulo.

O presidente do BNDES relembrou a atuação do banco no socorro ao Rio Grande do Sul, após a tragédia ambiental que atingiu o estado neste ano. Segundo ele, o banco disponibilizou R$ 29 bilhões em crédito e medidas de apoio, como suspensão de pagamento de capital de giro e recursos para investimento e reconstrução. Mercadante destacou que a recuperação da economia local teve reflexos positivos nos indicadores nacionais: “O desemprego foi o menor da história, 4,1%, e o Brasil cresceu 3,4%”, afirmou.



No contexto das possíveis sanções comerciais dos EUA, Mercadante ressaltou que o BNDES já possui informações sobre empresas e cadeias industriais que podem ser mais afetadas, e que o governo federal está coordenando a resposta por meio do Ministério da Fazenda e da Casa Civil.



Além do apoio financeiro, Mercadante defendeu a continuidade do diálogo internacional. “O país precisa trabalhar fortemente para manter o diálogo, para avançar nas negociações, e essa sempre foi a disposição do governo brasileiro. Mas, ao mesmo tempo, buscar novos mercados, diversificar a pauta de exportações aonde é possível”, completou.