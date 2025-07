Tarifaço de Trump pode ter efeito de tsunami nas exportações, diz especialista

Em entrevista ao Guia Econômico, da rádio O POVO CBN, o CEO da JM Negócios Internacionais, Augusto Fernandes, o efeito da medida é comparável a “uma bomba atômica” sobre a economia brasileira. A empresa atua com despacho aduaneiro e frete internacional e já contabiliza prejuízos com contêineres retidos, negociações suspensas e custos extras com armazenamento.

O anúncio do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, sobre a intenção de aplicar uma tarifa de 50% sobre produtos brasileiros que entram no país já começa a gerar impactos diretos na economia do Ceará. Cargas estão paradas no Porto do Pecém e a insegurança se espalha entre exportadores, especialmente nos setores de mel, pescados, calçados e pedras ornamentais.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

“Desde o anúncio da tarifa, ninguém mais dorme. O impacto já é real: temos contêineres parados e outros a caminho dos EUA, com chegada prevista entre o fim de julho e a segunda quinzena de agosto. Se a tarifa entrar em vigor no dia 1º, esses produtos já estarão sujeitos à cobrança”, explica Fernandes.



Logística em risco



O Porto do Pecém é hoje um dos principais corredores de exportação do Nordeste. De acordo com Fernandes, a média de tempo entre o embarque no Ceará e a chegada a destinos como Filadélfia, Houston ou Nova York é de 11 a 15 dias. No entanto, o trâmite completo — incluindo atracação, desembaraço e entrega ao cliente final — pode demorar ainda mais, ampliando os riscos para produtos perecíveis e sensíveis.



Além do mel produzido no interior do Estado, que é vendido em regiões como Wall Street e Times Square, cargas de pedras ornamentais, tecidos e ornamentos já enfrentam incertezas logísticas e financeiras. O custo de demurrage — termo usado para o "aluguel" dos contêineres retidos além do prazo — pode chegar a até 280 dólares por dia.



Efeitos em cadeia



O temor dos empresários é de que os efeitos da tarifa se espalhem em cadeia pela economia. Fernandes destaca que o prejuízo não se limita às empresas exportadoras, mas também ameaça empregos e a arrecadação.