AO VIVO: Lula chama taxação de Trump de inaceitável e promete ir à OMC; Ato na Paulista

As declarações foram feitas à TV Record e ocorreram um dia após o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump (Republicanos), ter anunciado uma tarifa comercial de 50% sobre os produtos do Brasil.

Com a apresentação do jornalista Ítalo Coriolano , a primeira edição do programa O POVO News desta sexta-feira, 10, repercute a decisão do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), que afirmou defender o ingresso do Brasil e outros países taxados pelos Estados Unidos para ingressar na Organização Mundial do Comércio (OMC) com um recurso.

Lula disse que o Itamaraty e o Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços (MDIC) estão em conversações com os EUA. "Do ponto de vista diplomático, nós temos que recorrer à OMC. Você pode, junto com a OMC, encontrar um grupo de países que foram taxados pelos Estados Unidos e entrar com um recurso na OMC. Se nada disso der resultado, vamos ter que fazer a Lei da Reciprocidade", afirmou.



Ato na paulista

A edição repercute também o ato de manifestantes que ocuparam os dois sentidos da Avenida Paulista, em frente ao Museu de Arte de São Paulo Assis Chateaubriand (Masp), na noite dessa quinta-feira, 10. Os protestos foram contra o aumento de tarifas de importação determinado por Donald Trump, além de pedirem a taxação dos super-ricos pelo Congresso Nacional e o fim da escala 6x1.

Organizado pelas frentes Brasil Popular e Povo sem Medo, a concentração começou por volta das 17h. O momento de maior concentração ocorreu às 19h30, quando havia cerca de 15,1 mil pessoas, segundo dados do Monitor do Debate Político do Cebrap em parceria com a ONG More in Common, que consiste em usar imagens da multidão, capturadas por drones.