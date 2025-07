Trump diz que pode negociar tarifa de 50% com Lula, mas 'não agora', e volta a elogiar Bolsonaro

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, sinalizou nesta sexta-feira (11/7) que está disposto a conversar futuramente com o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) sobre as tarifas de 50% impostas aos produtos brasileiros .

Samuel Corum/Sipa/Bloomberg via Getty Images Trump falou nesta sexta-feira a jornalistas em Washington sobre possível conversa com Lula

O recado de Trump acontece dois dias após ele enviar carta a Lula anunciando que as exportações brasileiras sofrerão uma taxação adicional de 50% a partir do dia 1º de agosto.

"Eu o conheço bem, negociei com ele. Ele foi um negociador muito duro. Posso te dizer isso. Ele era um homem muito honesto e amava o povo do Brasil", disse Trump antes em embarcar para o Texas, onde enchentes deixaram 120 mortos .

Em entrevista ao Jornal Nacional na quinta-feira, Lula disse que é "grave" a "intromissão de um presidente de um país no Poder Judiciário do meu país".

Entre as justificativas para a medida, o presidente americano mencionou o processo judicial que investiga o ex-presidente Bolsonaro por tentativa de golpe de Estado após as eleições de 2022.

"Eu não tomo decisão com 39 ºC de febre. O Brasil utilizará a Lei da Reciprocidade quando necessário e o Brasil vai tentar, junto com a OMC [Organização Mundial do Comércio] e outros países, fazer com que a OMC tome uma posição para saber quem é que está certo ou que está errado", disse ele.

Lula usou um boné azul com a frase "o Brasil é dos brasileiros", em contraposição ao boné vermelho Make America Great Again (Torne a América Grande Novamente) de Trump, e culpou o ex-presidente e seu filho Eduardo Bolsonaro pelo tarifaço.

Nesta sexta, Lula voltou a responsabilizar Bolsonaro pelas tarifas impostas pelos EUA, em um evento no interior do Espírito Santo.

"Aquela coisa covarde, que preparou um golpe nesse país, não teve coragem de fazer, está sendo processado, vai ser julgado... E ele mandou o filho dele para os Estados Unidos pedir para o Trump fazer ameaça: 'Ah, se não liberarem o Bolsonaro eu vou taxar vocês'", declarou Lula.

O deputado federal Eduardo Bolsonaro (PL-SP) se licenciou do cargo e se mudou para os EUA em março dizendo que se dedicaria a convencer o governo Trump a atuar pela anistia aos envolvidos nos ataques do 8 de janeiro no Brasil e para obter sanções ao ministro do STF Alexandre de Moraes.

Em nota assinada junto com o jornalista Paulo Figueiredo, o filho de Bolsonaro disse que "nos últimos meses, temos mantido intenso diálogo com autoridades do governo do presidente Trump — sempre com o objetivo de apresentar, com precisão, a realidade que o Brasil vive hoje".

Segundo Eduardo, a carta de Trump "confirma o sucesso na transmissão daquilo que viemos apresentando com seriedade e responsabilidade".

Ricardo Stuckert/PR Lula apareceu nesta sexta com boné dizendo "O Brasil é dos brasileiros"

Reação ao 'tarifaço'

Na carta, Trump também ameaça elevar ainda mais a tarifa sobre produtos brasileiros, se o país responder como uma tributação maior sobre importações americanas.

"Se por qualquer motivo você decidir aumentar suas tarifas, então qualquer que seja o número que você escolher para aumentá-las, ele será adicionado aos 50% que cobramos", diz a carta a Lula.

Após uma primeira tarifa de 10% ser adotada contra o Brasil em abril, momento em que a atuação do STF não foi citada como justificativa, o governo Lula disse que tentaria negociar a reversão da medida, sem descartar uma retaliação no futuro.

A primeira taxa foi considerada positiva para o país, já que, dentre as alíquotas extras aplicadas, esse foi o patamar mais baixo. Ainda assim, o governo brasileiro tinha esperança de reverter esse aumento por meio de negociações.

Porém, na segunda rodada do tarifaço, o Brasil aparece até agora com a maior taxa entre todos os países. Entre os já notificados, estão Japão e Coreia do Sul, ameaçados com uma tarifa extra de 25%

A decisão de Trump foi recebida com surpresa no Brasil e nos EUA. O economista americano Paul Krugman, vencedor do Nobel de Economia em 2008, disse que a carta "marca um novo rumo" das políticas tarifárias, descritas por ele como "megalomaníacas".

Os principais veículos da imprensa americana também repercutiram a carta. O jornal The Washington Post afirmou que o anúncio mostra como questões pessoais, e não simplesmente econômicas, norteiam o uso de tarifas comerciais por Trump.

Na quarta-feira, o Ministério das Relações Exteriores convocou duas vezes o encarregado de negócios da Embaixada dos Estados Unidos, Gabriel Escobar, para prestar esclarecimentos.

A convocação é uma medida séria em relações internacionais e uma demonstração de desagrado com a outra nação.

A embaixadora Maria Luisa Escorel, secretária da América do Norte e Europa do Itamaraty, informou que o Brasil devolveria a carta, considerada por ela como ofensiva e contendo afirmações inverídicas e erros factuais.

Entre as possíveis medidas estudadas pelo governo brasileiro para reagir à nova taxa, estão diversificar parcerias comerciais, apostar no desgaste da oposição e, se tudo falhar, retaliar, disseram fontes do executivo à BBC News Brasil.

Balança comercial

Os EUA são o segundo principal destino das exportações totais brasileiras, atrás da China, e o principal destino das exportações brasileiras de produtos manufaturados.

A nova taxa representa um aumento significativo em relação aos 10% anunciados pelos EUA em 2 de abril.

Produtos como aço, petróleo, aeronaves, celulose, café, carne e suco de laranja estão entre as principais exportações brasileiras para os EUA, segundo dados do governo, e esses setores poderiam ser os mais afetados.

A Câmara Americana de Comércio para o Brasil (Amcham Brasil) — entidade sediada no Brasil que reúne empresas brasileiras e americanas com atuação nos dois países — divulgou no mês passado que as exportações brasileiras para os EUA atingiram US$ 16,7 bilhões no acumulado dos primeiros cinco meses desse ano.

Issa representa um aumento de 5% em relação ao mesmo período de 2024 e estabelece um recorde para o período.

Já entre os produtos mais importados pelo Brasil dos EUA estão motores e máquinas não elétricos, óleos combustíveis e brutos de petróleo, aeronaves e gás natural.

Além de defender Bolsonaro, Trump apontou entre suas justificativas para as novas tarifas um suposto déficit comercial dos EUA com o Brasil. No entanto, dados oficiais do governo brasileiro mostram superávit para os EUA.

No último ano, o saldo da balança comercial entre Brasil e EUA ficou positivo para os americanos em cerca de US$ 300 milhões, com o país de Trump comprando US$ 40,4 bilhões em produtos do Brasil (12% das exportações brasileiras) e vendendo US$ 40,7 bilhões para cá (15,5% das importações do Brasil).

"As estatísticas do próprio governo dos Estados Unidos comprovam um superávit desse país no comércio de bens e serviços com o Brasil da ordem de US$ 410 bilhões ao longo dos últimos 15 anos", disse Lula em nota logo após o anúncio de Trump.