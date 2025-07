Lula diz que tarifas dos EUA serão respondidas com base na Lei de Reciprocidade

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva anunciou na noite desta quarta-feira, 20, que o Brasil responderá elevação de tarifas com base na lei brasileira de Reciprocidade Econômica. Mais cedo, o presidente dos Estados Unidos (EUA), Donald Trump, anunciou que vai elevar para 50% as tarifas i mpostas aos produtos brasileiros

No Brasil, liberdade de expressão não se confunde com agressão ou práticas violentas. Para operar em nosso país, todas as empresas nacionais e estrangeiras estão submetidas à legislação brasileira.

É falsa a informação, no caso da relação comercial entre Brasil e Estados Unidos, sobre o alegado déficit norte-americano. As estatísticas do próprio governo dos Estados Unidos comprovam um superávit desse país no comércio de bens e serviços com o Brasil da ordem de 410 bilhões de dólares ao longo dos últimos 15 anos.

Neste sentido, qualquer medida de elevação de tarifas de forma unilateral será respondida à luz da Lei brasileira de Reciprocidade Econômica.

A soberania, o respeito e a defesa intransigente dos interesses do povo brasileiro são os valores que orientam a nossa relação com o mundo.