Naufrágio de pesqueiro deixa dois mortos e um desaparecido no norte da Espanha

Duas pessoas morreram e uma está desaparecida após o naufrágio de um pesqueiro na costa norte da Espanha nesta segunda-feira (3), enquanto os outros sete tripulantes foram resgatados, anunciou o presidente da região de Cantábria.

"Esta manhã, o 'Villaboa 1', com sede em Santander, naufragou na costa de Cabo Mayor. Tinha 10 tripulantes, sete foram resgatados, um está desaparecido e dois faleceram", escreveu Miguel Ángel Revilla no Twitter.

A causa do naufrágio, no extremo norte da Baía de Santander, ainda não foi determinada.

A delegada do governo espanhol na Cantabria, Ainoa Quiñones, disse à rádio Cadena Ser que os mortos são um espanhol e um cidadão de Gana. O desaparecido é de nacionalidade peruana.

Ela também informou que um do tripulante resgatado está em condição crítica.

A última grande tragédia com um pesqueiro na Espanha aconteceu em 15 de fevereiro de 2022, quando o barco "Villa de Pitanxo" naufragou a 450 km da ilha de Terra Nova, no Canadá, com 24 tripulantes: apenas três sobreviveram.

Nove corpos foram recuperados no mar e os outros 12 tripulantes do pesqueiro, com base no porto de Marín, Galícia (noroeste), desapareceram.

