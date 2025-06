Fortaleza tem 543 vagas de estágio abertas, segundo CIEE

A instituição, responsável pela inserção de 7 milhões de brasileiros no mundo do trabalho, mantém uma série de ações socioassistenciais voltada à promoção do conhecimento e fortalecimento de vínculos de populações prioritárias / Crédito: Marcelo Camargo/Agência Brasil

O Centro de Integração Empresa-Escola (CIEE) projeta a abertura de 17.500 vagas de estágio em todo o Brasil durante os meses de junho e julho. Em Fortaleza, 543 vagas estão disponíveis, segundo levantamento divulgado pela instituição.

Siga o canal de Economia no WhatsApp para ficar bem informado A projeção nacional considera o encerramento de contratos de estágio no fim do semestre e a formatura de estudantes, o que, segundo o CIEE, costuma abrir espaço para novas contratações no período.

A maior parte das oportunidades é para estudantes de nível superior nos cursos de Direito, Pedagogia e Administração, mas há vagas também para alunos do ensino médio e técnico.

A região Sudeste concentra a maior quantidade de vagas: somente no estado de São Paulo, são 9.482 oportunidades, sendo 3.534 delas na capital. Em seguida, aparecem a região Nordeste, com 4.031 vagas, Norte, com 1.383, e Centro-Oeste, com 954. O Distrito Federal conta com 1.043 oportunidades, enquanto o Espírito Santo registra 353 vagas de estágio para o período.