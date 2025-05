Candidatas a estágio empatam em todos os critérios; sorteio definiu classificação

Candidatas a vaga de estágio no TRT4 em Taquara (RS) tiveram nota final idêntica, pontuação igual nas provas, e nasceram no mesmo dia e horário / Crédito: Secretaria de Comunicação Social/TRT4

Um caso inusitado ocorreu na seleção para estagiários de Direito no Tribunal Regional do Trabalho da 4ª Região (TRT4), em Taquara (RS). Duas candidatas, na disputa por uma vaga no cadastro de reserva, tiveram um empate em todos os critérios. Ana Luiza Schweinitz e Natália Avila Prusch tiveram a mesma nota final, e foi necessário definir quem ficaria com a melhor colocação. O edital da seleção, já considerando esta possibilidade, contava com uma série de critérios para o desempate.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora No entanto, as candidatas seguiram empatadas em todos os aspectos. Ana Luiza e Natália tiveram a mesma nota na prova de Língua Portuguesa, pontuação idêntica no teste de Informática, e nasceram no mesmo dia. Empate total: candidatas com pontuação idêntica nasceram no mesmo dia e hora Mesmo com tantas coincidências, o edital trazia um último elemento, quase infalível: caso o aniversário — incluindo ano — dos empatados fosse o mesmo, seria considerado o horário de nascimento. Para comprovar este critério, era necessário apresentar a certidão de nascimento, onde a informação é registrada. Não foi o suficiente. Tanto Ana Luiza quanto Natália nasceram exatamente às 8h50min do dia 18 de julho de 2004. LEIA TAMBÉM | Rinoceronte já foi candidata à vereadora em São Paulo; saiba como aconteceu

Ordem de classificação de candidatas com empate total foi decidida em sorteio Sem mais critérios para decidir quem ficaria com a melhor colocação, o TRT4 precisou definir a ordem por sorteio. Foi necessário publicar um "edital de sorteio", como medida excepcional, para solucionar a questão. Ana Luiza e Natália não são gêmeas, nem têm qualquer relação entre si. Enquanto a segunda nasceu em Taquara, a primeira é natural de Sant'Ana do Livramento, também no RS, mas a quase 500 km de distância. O caso viralizou nas redes sociais. A publicação contando sobre o empate total já soma mais de 4 milhões de visualizações, com mais de 35 mil curtidas.