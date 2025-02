CIEE realiza maratona de vagas com 408 oportunidades no Ceará

As oportunidades ofertadas são para estágio, programas de aprendizagem e oriundas de processos seletivos públicos / Crédito: FÁBIO LIMA

O Centro de Integração Empresa-Escola (CIEE) realizará nesta quinta-feira, 20, uma maratona de vagas de emprego gratuita. Ao todo serão ofertadas 22,3 mil oportunidades, sendo 408 no Ceará. Siga o canal de Economia no WhatsApp para ficar bem informado O evento é realizado em homenagem ao aniversário de 61 anos da associação e contará com 88 postos de atendimento presenciais que funcionarão das 9h às 15h.

De acordo com a superintendente nacional de operações e atendimento do CIEE, Mônica Vargas, este período do ano se destaca pelo seu grande número de vagas disponíveis.