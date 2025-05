Mutirão oferta 3 mil vagas de emprego no Ceará; saiba como participar

FORTALEZA, CEARÁ, BRASIL- 05.05.2025: Rivelino Oliveira. Multirão de empregos realizado na Praça Jose de Alencar. Governo do Ceará e Prefeitura de Fortaleza celebram Dia do Trabalhador com serviços gratuitos na Praça José de Alencar.(Foto: /Daniel Galber Especial para O POVO) / Crédito: Daniel Galber - Especial para O Povo

O Ceará está com mais de três mil vagas de emprego abertas, por meio do Instituto de Desenvolvimento do Trabalho (IDT). Destas, mil são para Capital. O serviço está sendo ofertado no mutirão, promovido pelo Governo do Estado em parceria com a Prefeitura de Fortaleza nesta segunda-feira, 5, e terça, 6, na Praça José de Alencar, no Centro da Capital.

Além das oportunidades, estão contempladas outras atividades: desde oficinas de orientação profissional até informações do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), como agendamento, criação de senhas do aplicativo Meu INSS e contagem de tempo de contribuição. Veja mais abaixo todos os serviços disponíveis. Conforme o governador do Ceará, Elmano de Freitas (PT), qualquer pessoa que comparecer ao mutirão poderá conferir as vagas de emprego disponíveis no momento, tanto na capital quanto no interior.

"Tudo isso contribui para termos uma sociedade mais tranquila e aproxima o serviço público do cidadão. Sempre que isso acontece, ajudamos as pessoas a terem mais tranquilidade para lidar com seus problemas no dia a dia." Já o prefeito de Fortaleza, Evandro Leitão (PT), ressaltou o alinhamento entre os órgãos públicos no atendimento à população, com a integração entre as pastas de Desenvolvimento Econômico, Assistência Social e Direitos Humanos na oferta de emprego, especialmente para cidadãos em situação de rua. “Precisamos dar visibilidade àqueles que não eram vistos pela sociedade e pelo poder público. Temos trabalhado fortemente para realizar a busca ativa, tirar essas pessoas das ruas e oferecer oportunidades para que possam ser inseridas no mercado de trabalho”, afirmou.

Os setores das vagas são os mais variados, segundo o presidente do IDT, Raimundo Ângelo: comércio, indústria, serviços. Além disso, cita que está sendo realizada a emissão do VaiVem, programa que beneficia trabalhadores desempregados que precisam se deslocar entre os municípios da Região Metropolitana de Fortaleza. "A passagem é para municípios diferentes do local onde o trabalhador mora. Se fizer o procedimento na unidade do Centro, Antônio Bezerra, Maracanaú ou Messejana, ele já sai com o cartão, que estará à disposição dele e pode usar em até 24 horas. Se ele for a outras unidades, ele receberá o cartão em até 5 dias úteis."

A chance de voltar para o mercado de trabalho Rivelino Oliveira, de 53 anos, morador de Caucaia, está desempregado desde a pandemia e busca uma nova chance de se reinserir no mercado de trabalho. Com ensino médio completo, Rivelino já atuou como agente administrativo, porteiro, garçom, vendedor de praça e em serviços gerais. Hoje, ele aceita qualquer vaga que garanta o sustento da família.