Vapt Vupt amplia atendimentos e passa a oferecer serviços do CIEE e do INSS / Crédito: Samuel Setubal

Os serviços oferecidos nas unidades Vapt Vupt foram ampliados e, a partir de agora, a população pode solicitar diversos benefícios previdenciários em uma das seis centrais de atendimento do Governo do Ceará, gerenciadas pela Secretaria da Proteção Social (SPS). Os agendamentos podem ser realizados de forma online pelo site Vapt Vupt. Além disso, a unidade do Vapt Vupt localizada no bairro Antônio Bezerra passa a contar com o suporte do Centro de Integração Empresa-Escola (CIEE), que presta assistência a jovens em busca de oportunidades de estágio e emprego. O atendimento já está disponível para estudantes que desejam ingressar no mercado de trabalho.

A expansão dos serviços é uma parceria com o Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), visando agilizar o atendimento e oferecer mais eficiência aos segurados. Entre os novos benefícios disponíveis estão aposentadoria por idade, pensão por morte, salário-maternidade e auxílio-reclusão. Coordenados pela SPS, os Vapt Vupt são centros de atendimento do Governo do Ceará que reúnem diversos serviços públicos em um único local. Presentes em Fortaleza, Sobral e Juazeiro do Norte, as seis unidades oferecem serviços como emissão de documentos, atendimentos previdenciários e consultas a órgãos públicos. Em 2024, mais de 460 mil documentos foram emitidos, com uma média mensal de atendimentos superior a 288 mil, segundo dados do Governo do Estado.

Confira alguns dos novos serviços disponíveis: Benefícios previdenciários (INSS)

•Benefício Assistencial à Pessoa com Deficiência (BPC-LOAS)

•Benefício Assistencial ao Idoso (BPC-LOAS)

•Auxílio-Reclusão

•Aposentadoria por Idade Urbana

•Pensão por Morte

•Salário-Maternidade

•Certidão de Tempo de Contribuição (CTC)

•Aposentadoria por Idade do Trabalhador Rural

•Pensão por Morte do Segurado Especial

•Salário-Maternidade para Segurado Especial

•Recurso Administrativo de Benefício Previdenciário

•Salário-Família Serviços oferecidos pelo CIEE

•Orientação sobre estágios e programas de aprendizagem

•Cadastro e encaminhamento para vagas

•Suporte para estudantes e empresas Para atendimento, é preciso se dirigir a uma das unidades Vapt Vupt, de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h.

Serviço: Antônio Bezerra (com serviços do CIEE e INSS)

Local: rua Demétrio Menezes, 3750, ao lado do terminal de ônibus

Horário: segunda a sexta-feira, das 8 às 17 horas

Telefone: (85) 3207 1500

Centro

Endereço: Shopping Central – Rua Senador Pompeu, 856 – Centro

Horário: segunda a sexta-feira, das 8 às 17 horas

Telefone: (85) 3401 2990