Nova tarifa de energia elétrica atende famílias com renda de até meio salário mínimo

Beneficiários serão famílias com cadastro no CadÚnico, pessoas com deficiência ou idosos cadastrados no Benefício de Prestação Continuada (BPC), famílias indígenas ou quilombolas que estão no CadÚnico e famílias do CadÚnico atendidas em sistemas isolados