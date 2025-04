Seleção para mais de 100 vagas de emprego será realizada na Grande Fortaleza

Os interessados devem comparecer à sede da empresa na sexta-feira, 4 de abril, às 9h , levando currículo impresso e um documento oficial com foto. O endereço é rua Prof. Jacinto Botelho, 1600, no bairro Guararapes, em Fortaleza.

O Grupo Mrh , empresa de gestão de pessoas , está com mais de 100 vagas abertas em Fortaleza, Eusébio, Maracanaú e Caucaia. As oportunidades são voltadas para diversos perfis, desde aprendizes e estagiários até profissionais experientes.

Vagas para diferentes perfis

A seleção inclui cerca de 45 vagas para aprendizes e mais de 25 para estagiários. Além disso, há mais de 30 oportunidades para trabalho temporário e terceirizado, abrangendo funções como auxiliar de manutenção, eletricista, estoquista, jardineiro, camareira, promotor de vendas, entre outras.

Também estão disponíveis cerca de 30 vagas efetivas para cargos operacionais e táticos, incluindo analista contábil, assistente comercial (turismo e hotelaria), cozinheiro, mecânico de automóveis e motorista de caminhão. As vagas são abertas para todos os candidatos, incluindo pessoas com deficiência, reforçando a diversidade no ambiente de trabalho.



“As vagas são para candidatos que buscam crescimento profissional e desejam integrar um time dinâmico e colaborativo”, destaca Iara Andrade, diretora do Grupo Mrh.

Quem é o Grupo Mrh

O Grupo Mrh atua em gestão de pessoas e serviços no Nordeste, com recrutamento, seleção e locação de mão de obra.

A empresa é conveniada exclusiva da Fundação Getulio Vargas (FGV) em quatro estados e conta com unidades próprias no Ceará, Piauí, Rio Grande do Norte e Paraíba.