Ceará é destaque em programa global para descarbonização

Projeto de hidrogênio verde no Estado ficou em segundo lugar no ranking de chamada pública nacional que integra o programa internacional de Descarbonização Industrial

O Brasil foi o país que mais garantiu recursos no programa global Descarbonização Industrial Acelerada , com R $1,3 bilhão assegurados para fomentar projetos de redução de emissões de carbono em larga escala.

O projeto selecionado no Estado, intitulado DRHy, é liderado pela empresa EDP Renováveis Brasil S.A. e obteve 86,73% de nota final, ficando atrás apenas da proposta do Grupo CSN, no Rio de Janeiro. A seleção leva em conta critérios técnicos, impacto ambiental, viabilidade econômica e potencial de integração com cadeias produtivas já existentes.



A presença cearense entre os primeiros colocados reforça a posição do Estado como um dos protagonistas da transição energética no Brasil. O porto do Pecém, localizado na Região Metropolitana de Fortaleza, já concentra mais de 40 memorandos de entendimento com empresas nacionais e estrangeiras para o desenvolvimento de projetos de hidrogênio verde (H2V).



A expectativa é que o aporte internacional acelere a implementação desses projetos, contribuindo para o fortalecimento da cadeia produtiva local, geração de empregos e atração de novos investimentos.