EDP acerta venda de 80% de sua participação no Pecém

Visando se desfazer da usina a carvão, a EDP acertou a venda de 80% da sua participação no Complexo Industrial e Portuário do Pecém. O acordo foi feito com um grupo de investidores brasileiros coordenado pela Mercurio Asset. Os valores da operação não foram divulgados.

Se acordo com nota divulgada pela EDP, o acordo faz parte da estratégia da empresa de liderar a transição energética e "é um importante passo em direção ao objetivo de ser neutral em carvão até 2025 e 100% verde até 2030".

A Usina a carvão da EDP está localizada no Porto Pecém e tem 720 MW de capacidade instalada, auxiliando no abastecimento do Nordeste por meio de contratos de disponibilidade.