Acordo mira ampliação do corredor de hidrogênio verde do Ceará para a Alemanha

Corredor de hidrogênio verde entre Ceará e Roterdã foi lançado nem 2023 / Crédito: Samuel Setubal/Especial para O Povo

O chamado corredor verde, que nada mais é do que a rota marítima do hidrogênio que será produzido no Ceará para, inicialmente, os Países Baixos, está previsto para ser ampliado. Agora o destino do produto, além de ir para a Holanda, também tem como objetivo estimado a expansão para a Alemanha.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora É que os portos do Pecém, cearense, o de Rotterdam, nome da empresa que administra o porto cearense e também da cidade portuária holandesa, e o alemão Duisport assinaram memorando de entendimento para expandir o corredor verde.

O foco é no transporte dos combustíveis gerados no hub de hidrogênio verde do Ceará, o que inclui e-metanol, amônia verde e outros derivados. A informação foi confirmada pela empresa administradora do Complexo Industrial e Portuário do Pecém (Cipp S/A), que frisa a importância do projeto para apoiar os objetivos de descarbonização e segurança energética da Europa, em alinhamento com as metas climáticas do continente. Mas também visa apoiar a transição energética do Brasil, desenvolver projetos de geração de energia verde brasileira e trazer desenvolvimento econômico e social para o Nordeste.

Vale rememorar que o corredor verde foi formalizado em maio de 2023, em solenidade no Cipp, com a presença do então primeiro-ministro dos Países Baixos, Mark Rutte “Expandi-lo para a Alemanha fortalece nossa competitividade e amplia o mercado europeu para o hidrogênio verde produzido no Ceará. Isso não só impulsiona a economia do nosso estado, mas também beneficia o desenvolvimento de toda a região Nordeste”, frisou Hugo Figueirêdo, presidente do Complexo Pecém. O memorando leva em conta ainda o potencial de geração de energia solar e eólica do Ceará e do Nordeste.