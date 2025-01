Elmano discute expansão da produção de energia do Ceará com o Ministério de Minas e Energia

Governador cumpre agenda em Brasília nesta quarta-feira, 8 / Crédito: Samuel Setubal

O fornecimento de energia para o hub de hidrogênio verde (H2V) do Pecém foi o assunto da reunião do governador Elmano de Freitas (PT) com o ministro Alexandre Silveira (Minas e Energia) na manhã de hoje, 8, em Brasília. Siga o canal de Economia no WhatsApp para ficar bem informado Elmano tenta assegurar os investimentos federais necessários para viabilizar a instalação dos projetos de H2V no Complexo do Pecém, o que inclui a ampliação do fornecimento de energia e também novas linhas de transmissão.

"O objetivo é garantir as condições necessárias para a instalação de empreendimentos na área de Hidrogênio Verde no Ceará, que, com os pré-contratos assinados até agora, têm estimativa de investimentos de US$ 24 bilhões e expectativa de geração de 80 mil novos postos de trabalho diretos e indiretos", afirmou o governador.