Companhia das Docas contrata consultoria para plano de descarbonização do porto de Fortaleza

Com o intuito de medir a emissão de dióxido de carbono (CO2) no Porto do Mucuripe e criar Plano de Descarbonização, a Companhia Docas do Ceará (CDC) assinou contrato com a Fundação Valenciaport, que é um centro de investigação vinculado à Autoridade Portuária de Valência, na Espanha.

O contrato determina que o Plano de Descarbonização deve ser entregue em até 12 meses a partir da emissão da Ordem de Serviço. Já o Relatório da Pegada de Carbono do Porto tem até sete meses para ser entregue

O anúncio foi realizado nesta segunda-feira, 9. De acordo com o diretor-presidente da CDC, Lucio Gomes, o contrato segue um “planejamento baseado em práticas ESG (Ambiental, Social e Governança), com vistas a promover a sustentabilidade a longo prazo e agregar valor para todas as partes interessadas”, explicou.