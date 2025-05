Projeto reinclui Parque de Jericoacoara e outros 18 em programa de desestatização / Crédito: FÁBIO LIMA

O deputado Junio Amaral (PL-MG) propôs o projeto de Decreto Legislativo 13/14 que reinclui novamente os parques de Jericoacoara, de Ubajara e outros 17 no Programa Nacional de Desestatização (PND). O objetivo é transferir para a iniciativa privada atividades exploradas pelo setor público.

A inclusão dessas unidades no PND ocorreu ainda na gestão do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) e foi revista na gestão do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), que retirou os parques e duas florestas do programa, mas manteve 11 deles com qualificação para o Programa de Investimentos da Presidência da República (PPI).

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora Em tramitação na Câmara, o texto será analisado pelas comissões de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável; de Desenvolvimento Econômico; e de Constituição e Justiça e de Cidadania. O texto irá ao Plenário após apreciação dessas comissões. Leia mais Cocó é o parque estadual mais visitado do Brasil e Jericoacoara o mais visitado do Nordeste Sobre o assunto Cocó é o parque estadual mais visitado do Brasil e Jericoacoara o mais visitado do Nordeste O texto busca cancelar o Decreto 11.912/24, de 6 de fevereiro de 2024, que tinha essas unidades de conservação do programa. Ao todo, no decreto, são 11 parques nacionais excluídos do PND, mas em que foram mantidas as qualificações para o Programa de Parcerias de Investimentos da Presidência da República. São eles:

Parque Nacional da Chapada dos Guimarães, localizado no Estado de Mato Grosso; Parque Nacional de Jericoacoara, localizado no Estado do Ceará; Parque Nacional de Brasília, localizado no Distrito Federal e no Estado de Goiás; Floresta Nacional de Brasília, localizada no Distrito Federal; Parque Nacional da Serra dos Órgãos, localizado no Estado do Rio de Janeiro; Floresta Nacional de Ipanema, localizada no Estado de São Paulo; Parque Nacional de Anavilhanas, localizado no Estado do Amazonas; Parque Nacional do Jaú, localizado no Estado do Amazonas; Parque Nacional de Caparaó, localizado na divisa entre os Estados de Minas Gerais e do Espírito Santo; Parque Nacional da Serra da Bodoquena, localizado no Estado de Mato Grosso do Sul; e Parque Nacional do Iguaçu, localizado no Estado do Paraná. Criado em 1990, o PND passou por atualizações em 1997. De acordo com a lei, podem ser desestatizadas empresas direta ou indiretamente administradas pela União; serviços públicos objeto de concessão, permissão ou autorização; instituições financeiras públicas estaduais; e bens móveis e imóveis da União.



Leia mais Vila de Jericoacoara: 25 imóveis são notificados em áreas de marinha Sobre o assunto Vila de Jericoacoara: 25 imóveis são notificados em áreas de marinha Parques retirados do PND e revogadas as qualificações no PPI

Já oito unidades tiveram suas qualificações revogadas, no decreto de 2024, do Programa de Parcerias de Investimentos da Presidência da República ( PPI), bem como foram excluídas do PND:

Parque Nacional dos Lençóis Maranhenses, localizado no Estado do Maranhão Parque Nacional de São Joaquim, localizado no Estado de Santa Catarina; Parque Nacional Serra da Capivara, localizado no Estado do Piauí; Parque Nacional da Serra da Bocaina, localizado na divisa dos Estados de São Paulo e do Rio de Janeiro; Parque Nacional de Ubajara, localizado no Estado do Ceará; Parque Nacional da Restinga de Jurubatiba, localizado no Estado do Rio de Janeiro; Parque Nacional da Serra da Canastra, localizado no Estado de Minas Gerais; e Parque Nacional da Serra do Cipó, localizado no Estado de Minas Gerais.

“A retirada de tais parques nacionais do Programa de Parceria de Investimentos - PPI acaba por punir as cidades em que estes equipamentos estão instalados por não permitir a atração de investimentos no setor de turismo”, diz o texto.