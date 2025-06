Setor da moda no Ceará terá R$ 330 mil para inovação

A cadeia produtiva da moda no Ceará vai contar com R$ 330 mil em recursos via o Programa Moda Avante, que tem início neste mês de junho a partir da parceria entre a Agência de Desenvolvimento do Estado do Ceará (Adece) e o Instituto Euvaldo Lodi (IEL).

Os municípios de Aracoiaba e Barreira serão os primeiros a receber as equipes. Localizadas a 83,3 quilômetros e 84,8 quilômetros de Fortaleza, respectivamente, as cidades são reconhecidas como polos consolidados de produção de jeans no Estado e foram escolhidos para a primeira fase do programa.