Uruoca confirma a instalação de duas fábricas do setor de confecção moda íntima

Para atender a demanda dos projetos industriais, moradores do município estão passando por formação no curso de Costureiro Industrial do Vestuário, promovido pelo Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial (Senai-CE) , contratado pela Prefeitura de Uruoca.

Antônio Alexsandro Ribeiro, CEO da Desafio Moda Íntima, destaca as parcerias construídas para obter a mão de obra necessária para a operação.

"O apoio do Senai é fundamental nesse processo para que a gente tenha profissionais qualificados, treinados para o mercado de trabalho, para que possamos produzir produtos de alta qualidade. Eu acredito que é um projeto vitorioso que, sem dúvida, vai trazer grandes benefícios para nós e para a cidade de Uruoca", diz.

As tratativas que envolvem Senai Ceará, Prefeitura Municipal de Uruoca e as indústrias contaram com apoio do Sindicato das Indústrias de Confecção de Roupas no Estado do Ceará (Sindconfecções-CE).