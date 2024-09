Edital prevê R$ 250 mi para instalação de antenas de telefonia e internet no interior do País

Foi lançado nesta segunda-feira, 9, o edital do leilão que escolherá operadoras para instalar antenas e prestar serviços de telefonia móvel e internet em 59 cidades do interior do País que ainda não têm essa cobertura ou têm sinal só em algumas áreas. A maioria dos municípios está no Nordeste, nos Estados do Maranhão, Bahia e Ceará, entre outras localidades.

O projeto prevê investimentos de R$ 250 milhões para a instalação de estações rádio base (ERBs) que funcionem no padrão 4G e já estejam preparadas para a chegada do 5G no futuro. O leilão será feito pela Seja Digital, empresa privada sem fins lucrativos dedicada a executar políticas públicas de telecomunicações e radiodifusão.

O processo será feito por meio do modelo de leilão reverso. Ou seja, vence a empresa que oferecer o menor valor. As empresas participantes poderão dar um lance para uma ou mais cidades escolhidas, ficando abaixo do limite máximo estipulado no edital. O lance será correspondente ao valor a ser transferido para as empresas vencedoras.