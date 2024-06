Com foco em economia local no Interior, Adece e Instituto Centec firmam contrato

Jornalista no OPOVO

As instituições estaduais renovam o trabalho que é realizado em parceria desde 2021. O contrato de gestão é focado na realização de ações de desenvolvimento dos Arranjos Produtivos Locais (APL) e das Aglomerações Produtivas (AP).

Um contrato para parceria no desenvolvimento de aceleração de negócios locais foi assinado nessa semana pela Agência de Desenvolvimento do Ceará (Adece) e o Instituto Centro de Ensino Tecnológico (Centec).

Neste novo contrato, estão previstas ações de apoio à aceleração dos negócios com realização de gerenciamento de dados. Outra ação é o desenvolvimento de Planos Estratégicos do APL de Turismo de Icaraí de Amontada e do APL de Mandiocultura de Salitre (Região do Cariri).

Desde o início da parceria, com apoio da Secretaria do Desenvolvimento Econômico (SDE), foram identificados e mapeados os APL e AP existentes no Ceará, bem como a realização de consultorias, planos estratégicos e feiras de negócios com empreendedores que fazem parte desses arranjos e aglomerados.

Acrísio Sena, diretor-presidente do Centec, enfatiza a competência da equipe técnica que compõe o programa já que, desde 2021, as ações estratégicas permitiram o acompanhamento de mais de 100 aglomerados produtivos nas 14 regiões de planejamento do Estado.

"Neste convênio em 2024, vamos continuar apostando nessa parceria e na expertise da equipe técnica do Centec, dando suporte e consultorias a esses negócios, com destaque ao Turismo em Amontada e em Salitre, na área de Mandiocultura. Dessa forma, estamos com o Governo ajudando o Ceará a se desenvolver.”

Para o diretor-presidente da Adece, Danilo Serpa, os impactos que tais arranjos e aglomerados possuem é importante no objetivo de desenvolvimento da economia nas regiões do Estado, com a geração de emprego e renda.

"Aqui na Adece, trabalhamos em prol da economia por meio de grandes empresas, mas sabemos da importância em apoiar os pequenos negócios para fazer a economia girar principalmente nos municípios do interior do estado", pontua.

