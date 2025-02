IA abre novas opções para a moda e para os modelos

As marcas de moda podem reservar sua sósia digital para sessões de fotos sem que ela precise viajar.

Mas nada disso é real. Essa campanha de Natal foi gerada inteiramente com o uso de IA pelo estúdio Copy Lab para a marca sueca de roupas íntimas CDLP.

De acordo com Larson, a fotografia "real" tem suas limitações. "Com o filme, você só pode tirar um certo número de fotos, o sol se põe, a luz desaparece com ele e o orçamento se esgota", disse Larson à AFP.

"Com a IA, você está em uma espiral infinita de opções", acrescenta.

A montagem de uma campanha publicitária envolvendo uma sessão de fotos nos Alpes franceses para óculos de esqui normalmente levaria vários meses e poderia custar 30.000 euros (178 mil reais), mas pode ser feita virtualmente por apenas 500 euros (2980 reais) em poucos dias, disse Artem Kupriyanenko, citando uma campanha realizada por sua empresa de tecnologia Genera.