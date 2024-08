PIB: participação da Grande Fortaleza cai enquanto Interior cresce, diz Ipece

O PIB calcula os resultados de três setores no Ceará: agropecuária, indústria e serviços. Crédito: AURÉLIO ALVES

Apesar de concentrar a maior parte da produção econômica do Ceará, a participação da Região Metropolitana de Fortaleza (RMF) no Produto Interno Bruto (PIB) de 2021 caiu em relação a 2010. O movimento, contudo, foi inverso para os municípios do interior. Isso porque, em 2021, a RMF era responsável por R$ 124,05 bilhões, o equivalente a 63,66% do PIB cearense, de R$ 194,8 bilhões, e o Interior por R$ 70,82 bilhões (36,34%). É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora Já em 2010, a RMF tinha uma participação de 65,45% do indicador, o equivalente a R$ 51,92 bilhões, e o interior por R$ 27,41 bilhões, ou seja, 34,55%.

A título de exemplo, em 2020, o total da RMF somava R$ 102,93 bilhões, o equivalente a 61,67% do PIB geral do estado, de R$ 166,91 bilhões, e o Interior por R$ 63,98 bilhões (38,33%). Em 2002, os números eram de R$ 18,61 bilhões (64,48%) e de R$ 10,2 bilhões (35,52%) na mesma análise, respectivamente. De acordo com o estudo, o ganho de participação de 1,99 ponto percentual (p.p.) da RMF verificado no ano de 2021, com relação ao ano de 2020, é explicado pela recomposição das perdas verificadas no ano de 2020.

Estas foram "advindas dos efeitos negativos causados pelas restrições sanitárias relativas à pandemia da Covid-19, que afetou negativamente grande parte das atividades econômicas pertencentes aos setores dos serviços e indústria, no qual apresentam grande concentração nos municípios pertencentes a RMF." Conforme o analista de políticas públicas e um dos autores do trabalho, Daniel Suliano, historicamente é possível observar uma perda de participação da RMF. No que se refere a análise dos dados do PIB do Ceará das Regiões de Planejamento, o trabalho mostra que 75,55% de tudo que foi produzido no Ceará, em 2021, está concentrado nas seguintes regiões de planejamento:

Grande Fortaleza (63,66%)

Cariri (7,53%)

Sertão de Sobral (4,36%) Na análise da evolução da estrutura produtiva por regiões de planejamento, as que registraram maiores ganhos de participação, na comparação do ano de 2021 em relação ao ano de 2002, foram: Litoral Norte, com ganho de 0,79 ponto percentual (p.p.)

Serra da Ibiapaba (0,68 p.p.)

Litoral Leste (0,33 p.p.). Em direção oposta, as regiões que apresentaram maiores perdas de participação, para a mesma base de comparação foram: Grande Fortaleza, com perda de 0,82 p.p., Sertão de Sobral (-0,45%) e Litoral Oeste / Vale do Curu (-0,33 p.p.). Renda per capita da RMF é mais do que o dobro do interior

Sobre o PIB per capita, a RMF, em 2021, apresentou valor de R$ 29.764, sendo este aproximadamente 2,13 vezes maior do que o PIB per capita do Interior do estado, que era de R$ 13.963.