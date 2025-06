Governo autoriza realização de concurso com 1,7 mil vagas para 22 órgãos públicos

O anúncio foi publicado no Diário Oficial da União (DOU) desta terça-feira, 3 de junho. As oportunidades requerem nível superior

Cabe ressaltar ainda que o provimento dos cargos dependerá da autorização da pasta e está condicionado à homologação do resultado final e à “adequação orçamentária e financeira da nova despesa à Lei Orçamentária Anual e sua compatibilidade com a Lei de Diretrizes Orçamentárias”.

O anúncio foi publicado no Diário Oficial da União (DOU) . Segundo o disposto no documento, o edital do certame deve ser divulgado em até seis meses . Caso o prazo não seja cumprido, a portaria do DOU perderá seus efeitos .

Confira abaixo quais os órgãos que serão contemplados e o número de vagas:

Agência Nacional do Cinema (Ancine): 20 vagas

Agência Nacional de Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP): 66 vagas

Agência Nacional de Aviação Civil (Anac): 70 vagas

Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel): 50 vagas

Agência Nacional de Mineração (ANM): 80 vagas

Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS): 20 vagas

Agência Nacional de Transportes Aquaviários (Antaq): 30 vagas

Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT): 50 vagas

Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa): 14 vagas

Imprensa Nacional (IN): 14 vagas

Ministério das Cidades (MCID): 15 vagas

Comando da Aeronáutica: 90 vagas

Comando do Exército: 131 vagas

Comando da Marinha: 140 vagas

Hospital das Forças Armadas (HFA): 130 vagas

Ministério do Desenvolvimento Agrário e Agricultura Familiar (MDA): 64 vagas

Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (Iphan): 60 vagas

Ministério da Pesca e Aquicultura (MPA): 33 vagas

Fundação Jorge Duprat Figueiredo de Segurança e Medicina do Trabalho (Fundacentro): 65 vagas

Ministério do Turismo (MTur): 8 vagas

Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos (MGI): 500 vagas + cadastro reserva

Instituto Nacional de Tecnologia da Informação (ITI): 50 vagas

MGI também autorizou realização de concurso público do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS)

Nesta terça-feira, 3, o MGI também anunciou no DOU a autorização para a realização de um concurso público com 300 vagas para o quadro pessoal do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS). As oportunidades requerem nível superior e são para o cargo de analista do seguro social.

