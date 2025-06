Com 300 vagas, Governo Federal autoriza realização de concurso do INSS

O anúncio foi publicado no Diário Oficial da União (DOU) desta terça-feira, 3 de junho. As oportunidades requerem nível superior

Foi autorizada, nesta terça-feira, 3 de junho, pelo Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos (MGI), a realização de um concurso público para o provimento de 300 vagas para o quadro de pessoal do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS).

O anúncio foi publicado no Diário Oficial da União (DOU). Segundo o disposto no documento, as oportunidades requerem nível superior e serão para o cargo de analista do seguro social.