Concursos no Ceará: 9 seleções abertas com salários de até R$ 26,8 mil

A semana começa com mais vagas disponíveis para quem quer investir em concursos e seguir a carreira de servidor público. Hoje, concursos públicos ou processos seletivos têm inscrições abertas com previsão de milhares de vagas diretas para o Ceará ou com amplitude nacional. Os salários iniciais podem chegar a R$ 26,8 mil.

As oportunidades estão em diversas áreas de atuação nos certames nacionais, estaduais e municipais, que possuem vagas com seleção aberta.

As inscrições começam às 10h desta segunda-feira, 26 de maio, e seguem até às 18h do dia 13 de junho.

De 40 horas semanais, os cargos são para Médico, com atuação no Polo Base de Potryrõ Tapeba, e para Psicólogo, com atuação direcionado a Sede do DSEI/CE.

A taxa de inscrição varia entre R$ 180 e R$ 250. A banca organizadora é a Cebraspe e as inscrições e informações sobre o exame podem ser conferidas no site.

As inscrições vão até o dia 10 de junho e são feitas pelo e-mail saudeindigenaselecao.dseice@imip.org.br. As instruções para o processo estão neste no site do IMIP .

De 20 horas semanais, os cargos são para cadastro de reserva em nove cidades, incluindo Fortaleza.

A remuneração é feita por uma bolsa no valor de R$ 1,1 mil mensais e as inscrições devem ser feitas no site da instituição até 12 de junho..

Prefeitura de Antonina do Norte (diversas vagas)

A Prefeitura de Antonina do Norte abriu edital com foco na área de saúde para formação de cadastro de reserva.

De 40 horas semanais e exigência de ensino médio completo, um dos cargos é o de agente comunitário de saúde, que conta com remuneração de R$ 3.036,00.

Com exigência de nível superior, jornadas de 30h a 40h semanais estão os cargos de:

Fisioterapeuta;



Terapeuta Ocupacional;



Médico Estratégia Saúde da Família;



Cirurgião Dentista;



Enfermeiro PSF;



Médico Veterinário;



Enfermeiro Hospitalar;



Psicólogo;



Farmacêutico;



Fonoaudiólogo;



Educador Físico.

A remuneração varia de R$ 1.518 a R$ 12.100 mensais.

As inscrições acontecem nos dias 2 e 3 de junho na Secretaria Municipal de Antonina do Norte. As instruções para o processo estão no Diário Oficial da Prefeitura.

Bombeiros (450 vagas)

O Corpo de Bombeiros do Ceará oferta concurso público com 450 vagas imediatas, além de outras 900 para formação de cadastro reserva.

As inscrições vão até 2 de junho. Mais informações podem ser obtidas no site da CEV/Uece, banca organizadora do certame.

A taxa de inscrição é de R$ 180, com possibilidade de isenção para doadores de sangue, alunos que estudam ou concluíram o ensino em entidades do ensino público, alunos cujas famílias recebam até dois salários mínimos ou ainda a pessoa hipossuficiente.

A remuneração prevista para o Aluno-Soldado, durante o Curso de Formação de Soldados, é de R$ 2.935,04. Após isso, quem for promovido ao cargo de Soldado terá direito à remuneração de R$ 5.893,30.

Concurso Público de Admissão à Carreira de Diplomata (50 vagas)

O Instituto Rio Branco anuncia a abertura de um Concurso Público de Admissão à Carreira de Diplomata, para o provimento de 50 cargos na classe inicial de Terceiro Secretário.

Para participar, é necessário que o candidato tenha graduação de nível superior, emitido por instituição de ensino credenciada pelo Ministério da Educação (MEC), apresente aptidão física e mental para o exercício das atribuições do cargo e atenda a outros requisitos estabelecidos no edital.

Ao serem admitidos, os profissionais receberão remuneração inicial de R$ 22.558,56.

Os interessados poderão se inscrever até as 18h do dia 6 de junho de 2025, pelo site do Cebraspe, com taxa de R$ 229.

A primeira prova objetiva está prevista para 20 de julho de 2025.

EsFCEx (231 vagas)

O concurso da Escola de Saúde e Formação Complementar do Exército (EsFCEx) oferece 231 vagas de nível superior, com remuneração inicial de R$ 8.245.

As inscrições estão abertas até 20 de junho, com taxa de participação de R$ 150. As provas serão realizadas no dia 20 de julho.

SSPDS-CE (26 vagas)

A Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social do Ceará (SSPDS-CE) abriu processo seletivo com 26 vagas imediatas de estágio, sendo duas para pessoas com deficiência (PCD), além de outras 132 para formação de cadastro reserva.

As inscrições vão do dia 13 de junho e são gratuitas e podem ser feita no site da própria SSPDS-CE.

Após serem selecionados, os estagiários receberão bolsa-mensal de R$ 871,68, auxílio-transporte proporcional aos dias estagiados e seguro de vida.

Prefeitura de Itaitinga (305 vagas)

A Prefeitura de Itaitinga abriu edital para preencher 305 vagas para contratação imediata e formação de cadastro de reserva.

As oportunidades exigem formação superior. Com jornada entre 100 e 200 horas mensais, o cargo de professor de educação básica tem salário mensal de R$ 2.290,28 a R$ 4.580,57.

Já o cargo de procurador exige 20h semanais de expediente e salário inicial de R$ 3.600.

As inscrições acontecem até 22 de junho e tem o Instituto Consulpam como organizador.



