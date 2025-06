Lula sanciona Lei do reajuste salarial dos servidores federais; confira

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

Essa MP determinou o começo do pagamento do valor adicionado na remuneração mensal dos servidores em maio, retroativamente a janeiro.

Confira abaixo o que a Lei estabelece:

Além do aumento remuneratório, a Lei Nº 15.141 ainda cria carreiras, transforma cargos vagos em outras funções, define regras de incorporação de gratificações de desempenho, prevê a reestruturação de cargos e carreiras do setor público e altera a regra de designação dos membros dos conselhos deliberativos e fiscais das entidades fechadas de previdência complementar.

Em relação às atualizações diferenciadas nos montantes recebidos por categorias, elas ocorrem, de acordo com o Poder Executivo Federal, por cumprirem acordos acertados no ano passado. Para as sem acordo ou sem negociação, o texto concede aumento de 9% em 2025 e de 5% em 2026.

Entre as categorias beneficiadas, com as negociações com o Executivo, estão as do Banco Central, de fiscalização agropecuária, da diplomacia, do Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (Ipea), da previdência, saúde e trabalho, da polícia rodoviária federal, do magistério federal, dentre outras.