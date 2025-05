Inscrições para concursos de engenherios militares começam nesta quarta, 28

O edital para o concurso público de admissão ao Curso de Formação de Oficiais da Ativa do Quadro de Engenheiros Militares foi divulgado. As inscrições para o certame começam nesta quarta-feira, 28 .

Engenheiro Cartográfico: 2 vagas

Engenheiro de Computação: 7 vagas

Engenheiro de Comunicações: 4 vagas

Engenheiro Eletrônico: 3 vagas

Engenheiro Eletricista: 4 vagas

Engenheiro de Fortificação e Construção (Engenharia Civil): 8 vagas

Engenheiro de Materiais: uma vaga

Engenheiro Mecânico: 2 vagas

Engenheiro Químico: 1 vaga

Engenheiro de Produção: 1 vaga

Engenheiro Aeronáutico: 1 vaga

Engenheiro Nuclear: 1 vaga

O certame é realizado pelo Instituto Militar de Engenharia (IME), sediado no Rio de Janeiro, e se destina aos candidatos formados em Engenharia.

A capacitação, que permite que a pessoa adquira a condição de militar, visa o ingresso no curso de formação específica do Quadro de Engenheiros Militares (QEM), no qual, ao se matricular, o indivíduo se tornará primeiro-tenente do Quadro de Material Bélico, e receberá um soldo inicial de R$ 8.245.

Ao término do curso, o aluno será incluído no QEM e pode ascender na carreira até o posto de General de Divisão. Vale destacar que para participar do certame, é necessário que o interessado tenha até 26 anos, e ter altura mínima de 1,6 m, para homens, e 1,55 m, para mulheres.

Concurso IME: Veja como se inscrever



As inscrições para o concurso da marinha devem ser realizadas até o dia 9 de julho, por meio da página eletrônica do IME. A taxa é de R$ 150 e deve ser paga até o dia 10 do mesmo mês.