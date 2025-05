O cientista que saiu da periferia de Fortaleza e cresceu por meio da educação

No mestrado, entrou em primeiro lugar . Mais detalhadamente, já publicou artigo em revista internacional, é bolsista da (Fundação Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior) Capes e faz parte de um grupo que presta serviços ao Sistema Único de Saúde (SUS), atendendo Hospital Geral de Fortaleza, Hospital São Vicente de Paulo e Hospital Doutor César Cals.

Leidivan Cunha , 24 anos, atua no diagnóstico de câncer em pelo menos três hospitais públicos de Fortaleza e pesquisa em um projeto reconhecido, enquanto cursa mestrado. Quem não o conhece, nem imagina que ele seja mais um exemplo da periferia, que cresceu a partir da educação.

Tudo isso conciliando trabalho prático, pesquisa acadêmica e uma rotina “puxada” que, segundo ele, “só é possível porque existe amor pelo que se faz”.

"Fazer ciência no Brasil é para poucos. Não porque somos melhores, mas porque somos corajosos" Leidivan Cunha

Ele também se define como um dos milhares de pós-graduandos que sustentam a produção científica no País, muitas vezes com pouco apoio, sem reconhecimento e com bolsas que mal cobrem o básico.

A trajetória de Leidivan começou longe do ambiente acadêmico, no bairro Santa Fé, periferia de Fortaleza, onde a Ciência parecia um mundo impossível.