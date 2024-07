Pesquisa cearense sobre uso de canabidiol no tratamento de TEA receberá investimento do CNPq

Os professores Valter Filho, Cidianna Nascimento, Gislei Frota, Carla Brandão e Paulo Sávio Magalhães são os pesquisadores responsáveis pela pesquisa Crédito: Ramó Alcântara/Uece

O investimento do CNPq irá auxiliar o custeio de materiais tecnológicos e humanos para o progresso da pesquisa, como compra de softwares, pagamento de bolsas estudantis, além da contratação de bibliotecários e estatísticos que irão auxiliar na análise dos documentos. Ao todo, cerca de R$ 100 mil serão destinados ao projeto. “Existe uma série de demandas que precisam de suporte financeiro. Para a gente fazer uma pesquisa de alta qualidade como a gente propõe, a gente precisa desses recursos”, explica o doutor em farmacologia e coordenador da pesquisa, Gislei Frota. Pesquisa será levada até a comunidade Iniciada em janeiro deste ano, a pesquisa se divide nas fases de levantamento das informações, que está em andamento e divulgação dos resultados, que deve ocorrer a partir de agosto. O objetivo da divulgação é levar as informações atualmente conhecidas sobre o uso da substância no tratamento de TEA a postos de saúde, escolas, universidades e demais locais públicos na Capital e no interior do Estado.