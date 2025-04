Pescados: 37 espécies de peixes brasileiros poderão ser exportados à China

As negociações com a China para a exportação dos pescados brasileiros começaram em 2016, segundo o secretário de Comércio e Relações Internacionais do Ministério da Agricultura, Luis Rua. "Era um pleito antigo da Câmara Setorial de Pescados do Ministério da Agricultura. Agora todos os pescados de origem extrativa que atendem aos requisitos da China podem ser exportados, o que significa mais oportunidades para o setor pesqueiro brasileiro", disse. "A China reforça a parceria estratégica com o Brasil. Esse avanço representa o fortalecimento das nossas exportações e o crescimento das perspectivas de diversificação de mercados, ao mesmo tempo em que reforçamos nossos compromissos com nosso principal parceiro comercial no agro, a China", afirmou em nota.

O Brasil poderá exportar 37 espécies de peixes à China, a partir da abertura de mercado formalizada na terça-feira, 23, entre os países. O protocolo firmado, obtido pelo Broadcast Agro , autoriza a entrada na China de peixes de pesca extrativa do Brasil, ou seja, por captura no mar, rios ou lagos, e amplia o rol de peixes de cultivo liberados para o comércio. Entre as espécies de pesca extrativa estão atum, piramutaba e pescada gó.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

A China importou US$ 17,9 bilhões em pescados no ano passado, segundo dados do Ministério da Agricultura. O setor produtivo estima que o Brasil poderá alcançar pelo menos US$ 1 bilhão ao ano deste mercado. Segundo Rua, o protocolo sanitário assinado entre os países prevê um processo de habilitação simplificada. As empresas interessadas em exportar os peixes ao mercado chinês deverão se habilitar juntamente ao Ministério da Agricultura, que deverá informar à Administração Geral das Alfândegas da China (GACC, autoridade sanitária do país) a lista de empresas aptas à comercialização.

A Associação Brasileira das Indústrias de Pescado (Abipesca), que representa 90% das empresas exportadoras de pescados do Brasil, cita como avanço, além da exportação dos pescados, a ampliação da lista de espécies de peixes de cultivo que poderão ser embarcados ao país asiático pelo novo protocolo acordado. "Estimamos incremento de US$ 200 milhões nas vendas à China em 2026. Em três a quatro anos, o Brasil pode chegar a US$ 1 bilhão em vendas à China", afirmou o presidente da Abipesca, Eduardo Lobo, à reportagem.

Na análise da Abipesca, há "grande potencial" de exportação sobretudo de camarão vannamei, tilápia, tambaqui, pirarucu, piramutaba e pescada gó. Hoje, o principal produto de pesca extrativa exportado ao país é a lagosta, com embarques em média de US$ 50 milhões por ano. "Em torno de 35 indústrias brasileiras já estão habilitadas à exportação de pescados para a China. Vamos, primeiramente, avaliar a demanda chinesa para estruturar novos investimentos no parque industrial", pontuou.