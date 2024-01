Primeiro bebê de 2024 em hospitais públicos nasceria na semana do Natal

Passada uma semana da data programada para o parto, família decidiu viajar na noite do dia 31, de Madalena até Fortaleza. Mãe e criança estão bem, mas seguem internadas

O primeiro bebê nascido em 2024 na rede estadual de saúde é um menino. O pequeno Ariel Ribeiro, que era aguardado para vir ao mundo ainda antes do Natal, no dia 23 de dezembro, nasceu à 1 hora e 16 minutos da madrugada desta segunda-feira, 1°, na maternidade do Hospital Geral de Fortaleza (HGF).

O atraso em mais de uma semana levou a família da criança a buscar uma unidade hospitalar, já que a mãe, Ariana Ribeiro, 22, entrava na 41ª semana de gestação - quando o padrão é de 40 semanas. Na noite do dia 31, ela e familiares saíram de Madalena, município do Sertão Central a 189 km da Capital, para tentar o parto cesariano no HGF.