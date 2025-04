Enem 2025: após instabilidade, taxa de isenção de inscrição já pode ser solicitada

A taxa, no valor de R$85, pode ser dispensada para os candidatos que comprovarem não ter condições financeiras de pagar a inscrição / Crédito: Reprodução / Leitor via WhatsApp O POVO

O período para solicitar a isenção da taxa de inscrição no Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) 2025 começou nesta segunda-feira, 14, e segue até o dia 25 de abril. No começo da manhã, alguns participantes relataram instabilidade no site por conta do aumento no número de acessos.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora Ao tentar incluir o número do CPF, o participante recebeu uma mensagem do sistema informando a ocorrência de um erro de comunicação com o Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep). Nas redes sociais, a situação mobilizou outros participantes, que reclamavam da constante dificuldade de acessar a página. Em uma das publicações, um cadidato declarou que "todo ano o Inep é essa palhaçada, pois bora, meu filho, comece a funcionar que eu tenho o que fazer", escreveu. Procurado pelo O POVO, o Inep informou que liberou, às 8h desta segunda-feira, 14 de abril, o acesso à Página do Participante do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) 2025 para solicitação de isenção e que não houve registro de inconsistência na plataforma, apenas alguns usuários registraram instabilidade no acesso devido ao armazenamento temporário de dados (cache).

A taxa, no valor de R$85, pode ser dispensada para os candidatos que comprovarem não ter condições financeiras de pagar a inscrição. A data da inscrição para demais candidatos ainda não foi anunciada. Os resultados do Enem são a principal forma de ingresso ao ensino superior no Brasil. A partir deles é possível acessar universidades por meio do Sistema de Seleção Unificada (Sisu) e de iniciativas como o Programa Universidade para Todos (Prouni).

Os resultados individuais do Enem também podem ser aproveitados nos processos seletivos de instituições portuguesas que possuem convênio com o Inep para aceitarem as notas do Exame. Os pedidos de isenção podem ser feitos por meio da Página do Participante, com o login único do gov.br, conforme edital publicado pelo Ministério da Educação, por meio do do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep). Entre os dias 14 de 25 de abril, participantes que não compareceram aos dois dias de provas do Enem em 2024 também precisam justificar a ausência caso queiram participar da edição de 2025 gratuitamente.