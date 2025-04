Livro Bege: Nível de emprego foi pouco alterado e preços aumentaram em todos os distritos

O nível de emprego foi pouco alterado ou aumentou ligeiramente na maioria dos distritos, segundo o Livro Bege do Federal Reserve (Fed), divulgado nesta quarta-feira, 23. A publicação reúne as leituras de cada distrito americano para a economia.

As reduções mais notáveis no número de funcionários foram em cargos no governo ou em organizações que recebem financiamento governamental, ressalta o documento.