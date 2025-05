Fortescue debate os próximos 15 anos do Pecém com comunidades locais e pesquisadores

Fortescue debate os próximos 15 anos do Pecém com pesquisadores, pescadores e marisqueiros da região / Crédito: Marvin Films/Fortescue

De posse do mais avançado projeto de produção de hidrogênio verde (H2V) do Brasil, a Fortescue reuniu pesquisadores e comunidades de pescadores e marisqueiros para debater os próximos 15 anos do Pecém, onde a sua usina de H2V deve ser instalada com investimento de R$ 20 bilhões. Siga o canal de Economia no WhatsApp para ficar bem informado A escuta das expectativas da população se deu na última quarta-feira, 7, em evento realizado no Isla Beach Hotel, onde também foram apresentadas as primeiras informações colhidas no estudo elaborado em parceria da empresa com o Instituto de Ciências do Mar (Labomar), da Universidade Federal do Ceará (UFC).