Labomar terá sede em Vila de Jeri, após vereadores aprovarem doação de terreno

Conforme comunicado da UFC, “o futuro equipamento será base do projeto UFC em Jericoacoara e contará com uma estação científica, um centro de visitantes, uma unidade de formação na área de turismo ecológico, auditório e alojamentos. Entre os planos, também está a criação de um curso de graduação em Turismo Ecológico”.

A Câmara de Jijoca de Jericoacoara aprovou nesta quarta-feira, 27, a cessão de um terreno de 5.648,36 m² da Prefeitura daquele município para a instalação de uma sede da Universidade Federal do Ceará (UFC), vinculada ao Instituto de Ciências do Mar (Labomar) .

O reitor da UFC, Custódio Almeida, detalhou que “em janeiro de 2024 serão feitas as medições do terreno para a elaboração do projeto básico do centro de formação e do anexo para hospedagem. Atualmente, temos o projeto básico da Estação Científica. Em seguida, serão feitos os projetos executivos para a licitação. O recurso já está garantido por emenda da bancada federal do Ceará”.

Já a diretora do Labomar, Lidriana Pinheiro classificou o projeto como “ousado” e afirmou que o objetivo é impactar não somente os cursos ligados ao Instituto , mas toda a Universidade. “Quando se trabalha com desenvolvimento sustentável, nós estamos trabalhando com saberes multidisciplinares e interdisciplinares”, defendeu.

De acordo com o informe da UFC, os contatos entre a universidade e a prefeitura de Jijoca de Jericoacoara foram iniciadas pelo pós-doutor em Geociências e professor do Labomar, Marcelo Soares, eleito um dos cientistas mais influentes do mundo pela Stanford University. , “A região (no entorno) não tem universidade nem pública nem privada”, destaca o pesquisador que cita a importância do futuro equipamento para desenvolver localmente a educação ambiental.

“A gente vai ter um auditório grande, com 250 lugares, o que vai dinamizar a questão de turismo de eventos. O espaço pode ser usado para congressos, seminários, workshops. E, por fim, vai ter um alojamento. Como lá tem um custo significativo de habitação, esse alojamento vai ser usado por alunos, servidores, pesquisadores internacionais que nós vamos trazer”, acrescentou.

Há pouco menos de uma semana, O POVO revelou em primeira mão que o governo do Estado firmou acordo com a UFC para que também a área onde foi iniciada a obra do Acquario, em Fortaleza, fosse cedida para abrigar a sede do Labomar.

Taxa congelada

Também nesta quarta-feira, 27, a Câmara Municipal de Jijoca de Jericoacoara aprovou projeto enviado pelo prefeito Lindbergh Martins (PSD) que mantém em R$ 41,50 a Taxa de Turismo Sustentável (TTS) para quem entrar no Parque Nacional de Jericoacoara, por pessoa.