Fortescue mira fornecedores para projeto de hidrogênio verde

O projeto da Fortescue é projeto para o Complexo do Pecém Crédito: Gladison Oliveira/Fortescue

O objetivo é ter empresas de fins diversos prestando serviço à Fortescue e às demais indústrias interessadas em produzir hidrogênio verde no Ceará. Hoje, além da australiana, outras duas empresas possuem licença prévia emitida pela Superintendência Estadual do Meio Ambiente do Ceará (Semace) para as plantas projetadas no Complexo do Pecém: Casa dos Ventos e Qair. A participação no Fiec Summit 2024 Além do encontro de negócios, os executivos da Fortescue também cumprem agenda na programação do evento, segundo informou a multinacional.

Luis Viga, country manager da Fortescue no Brasil, participa, no dia 12, às 11h, do painel CEOs - Investidores e suas Iniciativas no Ceará. Ricardo Cavalcante, presidente da Fiec, será o anfitrião e condutor do painel que conta ainda com gestores de empresas com empreendimentos no Pecém. Hugo Diogo, gerente de Comunidade e Performance Social da Fortescue na América Latina, participa do painel sobre Capacitação e PD&I (Pesquisa, Desenvolvimento e Inovação), no dia 13 de agosto, às 9h30min.