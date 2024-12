Hidrogênio verde pode elevar patamar econômico do Ceará, diz presidente do TCE-CE

FORTALEZA, CEARÁ, BRASIL, 12-12-2024: Rholden Queiroz do Tribunal de Contas do Estado do Ceará (TCE-CE) realiza a 9ª edição do Café com Dados. (Foto: Samuel Setubal/ O Povo) / Crédito: Samuel Setubal

O presidente do Tribunal de Contas do Estado do Ceará (TCE-CE), Rholden Queiroz, afirmou ao O POVO que o hidrogênio verde (H2V) pode levar o Ceará para um patamar econômico destacado. Para ele, o Estado é um local favorecido pelas condições climáticas. "A gente tem sol e vento em abundância, dois fatores que favorecem uma economia verde. Então, tem esse potencial de ter um salto econômico a partir disso, assim como também de ser um provedor de sustentabilidade para o mundo inteiro", explica.

Nesse sentido, ressaltou que o órgão tem procurado entender e se inserir na temática, inclusive, com a promoção de debates. Também destacou que a sustentabilidade é uma das frentes de atuação.

As declarações foram apresentadas nesta quinta-feira, 12, durante a 9ª edição do Café com Dados do TCE-CE. Na ocasião, o presidente do TCE informou que, neste ano, mais de 100 fiscalizações foram realizadas, abrangendo áreas como receitas públicas, educação, dívida ativa, obras públicas, saúde, transparência e previdência. Já a edição de 2024 do Selo TCE Ceará Sustentável teve um número recorde de inscrições, com 100 iniciativas de 66 municípios e 15 escolas. O selo reconhece e incentiva projetos que promovem a sustentabilidade no Estado.