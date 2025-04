Jovens no Nordeste são os mais afetados pela informalidade, aponta estudo

Levantamento inédito apresentado pelo Ministério do Trabalho em evento do CIEE mostra avanço na empregabilidade jovem, mas destaca que 60% deles, na Região, continuam em empregos informais e mais expostos à automação

Segundo dados apresentados pelo Ministério do Trabalho e Emprego (MTE) , durante a primeira edição ESG do evento “Empregabilidade Jovem Brasil”, realizado pelo CIEE, 60% dos jovens nordestinos ocupam empregos informais.

Mesmo com a redução do desemprego entre jovens no Brasil, o Nordeste continua sendo uma das regiões mais vulneráveis no mercado de trabalho para quem tem entre 14 e 24 anos.

Com 29% da juventude brasileira residindo aqui, a Região também concentra uma proporção significativa dos chamados “ nem-nem ”, jovens que não estudam nem trabalham. Em 2024, esse grupo totalizava 5,3 milhões no Brasil, a maioria mulheres com filhos pequenos.

Apesar dos desafios, há sinais positivos. O número de estagiários aumentou significativamente, passando de 642 mil em 2023 para 990 mil em 2025, sendo 64% mulheres e 75% com nível superior completo ou em curso. O programa de aprendizagem também avança, com 633 mil jovens inseridos no início de 2025.



Durante o evento, representantes de fundações e empresas reforçaram que investimentos sociais precisam considerar as diferenças regionais. A Fundação Sicredi, por exemplo, destinou R$ 75 milhões para projetos locais em 2024, com foco em necessidades específicas de cada região. “As necessidades do Nordeste nem sempre são as do Sul. É preciso escutar os territórios”, afirmou Keila Rodrigues, da Fundação.



O MTE e o CIEE reforçaram que programas como Pé de Meia, Escola do Futuro e EJAs Profissionalizantes têm potencial para reduzir as desigualdades educacionais e de empregabilidade no Nordeste, desde que conectem formação técnica e oportunidade real de trabalho.