Marcopolo fecha 1º tri com lucro de R$ 243,1 mi, queda de 23,3% ante 1º tri de 2024

A Marcopolo encerrou o primeiro trimestre deste ano com lucro líquido de R$ 243,1 milhões, o que representa uma redução de 23,3% em relação ao apurado no mesmo intervalo de 2024. O Ebitda (lucro antes de juros, impostos, amortizações e depreciação) totalizou R$ 262 milhões no período, uma queda de 16,9% ante um ano.

Segundo a companhia, o Ebitda foi afetado negativamente pelo mix de vendas no mercado doméstico associado à sazonalidade e às férias coletivas, bem como pela menor alavancagem operacional. A margem Ebitda caiu de 19% para 15,6% entre os períodos. A receita operacional líquida da empresa cresceu 1,3% no primeiro trimestre frente ao mesmo trimestre de 2024, para R$ 1,677 bilhão. O resultado financeiro líquido foi positivo em R$ 109,3 milhões, ante um resultado também positivo de R$ 42,2 milhões registrados no primeiro trimestre do ano passado. De acordo com a Marcopolo, o resultado mostrou uma recuperação do impacto negativo da desvalorização do real frente ao dólar sobre a carteira de pedidos em dólares ocorrido no último trimestre de 2024.

Produção Nos três primeiros meses do ano a produção total da Marcopolo somou 3.294 unidades, 13,7% superior a mesma etapa de 2024. No Brasil, a produção atingiu 2.748 unidades, 3,4% inferior ao mesmo período do ano passado, enquanto no exterior a produção foi de 546 unidades, 31,6% superior às unidades produzidas no primeiro trimestre de 2024. A produção brasileira de carrocerias para ônibus atingiu 6.328 unidades,