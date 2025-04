Pé-de-meia: 1ª parcela do Incentivo-Frequência começa nesta quarta-feira, 23

Os estudantes do ensino médio de escolas públicas, beneficiários do programa Pé-de-Meia 2025, recebem, a partir desta quarta-feira, 23, a primeira parcela do Incentivo-Frequência, no valor de R$ 200 . Neste mês 3 milhões de pessoas serão beneficiadas . Veja mais abaixo como saber se tem direito.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

Nascidos em janeiro e fevereiro: 23 de abril



Nascidos em março e abril: 24 de abril



Nascidos em maio e junho: 25 de abril



Nascidos em julho e agosto: 28 de abril



Nascidos em setembro e outubro: 29 de abril



Nascidos em novembro e dezembro: 30 de abril

Confira quem tem direito ao benefício

Para ter direito de receber o benefício o estudante deve ser integrante de uma família inscrita no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal (CadÚnico) e possuir renda per capita de até meio salário mínimo.

Para saber se será beneficiado, o indivíduo deve acessar o aplicativo da Jornada do Estudante, que pode ser baixado em smartphones e tablets. Já o login é feito com o próprio CPF do estudante na conta no portal único de serviços digitais do governo federal, o Gov.br. A conta pode ser de nível de segurança bronze.

Vale destacar que como para se manter no Pé-de-Meia a pessoa deve ter frequência mínima de 80%, caso ela diminua em algum mês, o aluno não receberá o pagamento referente a esse período.