76,8% dos estágiarios do País são de famílias com renda mensal de até R$ 8 mil; aponta estudo

No Brasil há mais de 920 mil estagiários, o que representa que um a cada 1,5 estudante do País possuem estágios. Desse montante, 76,8% são de famílias com rendimento mensal de até R$ 8 mil, ou seja, fazem parte das classes C, D e E. Siga o canal de Economia no WhatsApp para ficar bem informado Dentre esses profissionais, 39% são da classe C, classe social mais presente entre essas pessoas no País, e recebem de R$3,3 mil até R$ 8 mil por mês, seguida pela classe D/E, com 37,8%, que possui rendimento familiar mensal de até R$ 3,3 mil. Os dados são do estudo da Tendência Consultoria realizado a pedido do Centro de Integração Empresa-Escola - CIEE com informações do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) e consideram o ano de 2023.