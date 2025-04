Artigo: A Inteligência Artificial como cérebro estratégico

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

O futuro apontado em eventos como o Brazil at Silicon Valley, uma aula especial na Universidade de Berkeley — promovida pelo Cubo Itaú — e o encontro da AWS em San Francisco, revela que a IA está rapidamente migrando de um recurso de apoio para o núcleo estratégico das empresas.

Em Berkeley, foi discutido que a jornada de maturidade em IA evolui desde o uso pontual e sem impacto real, passando pela otimização de processos e redução de custos, até a transformação profunda das práticas e operações para a criação de vantagens competitivas sustentáveis. No estágio mais avançado, a inteligência adaptativa passa a ser o centro do desenvolvimento de novos produtos, serviços e modelos de negócios. Quanto mais cedo a IA for incorporada como cérebro estratégico das organizações, maior será a capacidade de moldar mercados e construir novas fronteiras de atuação.

No evento da AWS, a visão foi reforçada com a discussão sobre a orquestração de agentes inteligentes — sistemas autônomos capazes de agir, decidir e aprender em tempo real. Empresas que liderarem essa transformação operarão de maneira exponencialmente mais ágil, escalável e precisa, redefinindo padrões de eficiência e inovação.

As reflexões do Brazil at Silicon Valley trouxeram aprendizados práticos que destacam a consolidação do modelo Vertical SaaS como estratégia para fortalecer marcas e acelerar a entrega de valor em nichos específicos. A qualidade e integração dos dados serão determinantes para o sucesso competitivo. A IA não substituirá o software tradicional; ela transformará o software e também os modelos de negócios, exigindo uma mudança na forma de monetização, baseada no valor entregue e não apenas em cobranças por usuário. Além disso, surgirão novos desafios de governança, especialmente em ecossistemas compostos por múltiplos agentes inteligentes, nos quais a coordenação eficaz será essencial.