BNB terá mais R$ 1,6 bilhão em recursos para o Acredita em 2025

Paulo Câmara, presidente do Banco do Nordeste, anunciou que o banco terá mas R$ 1,6 bilhão no âmbito do Acredita em 2025 / Crédito: Saulo Brandão/BNB

Como funciona o Acredita?

O programa Acredita no Primeiro Passo tem foco exclusivo nas famílias em situação de vulnerabilidade socioeconômica inscritas no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal (CadÚnico). A prioridade é para mulheres, jovens, negros e membros de populações tradicionais e ribeirinhas inscritas no CadÚnico. O funcionamento é via convênios, acordos de cooperação, termos de execução descentralizada e outros instrumentos de transferência fundo a fundo, envolvendo União, Estados, Municípios e instituições privadas.