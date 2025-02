Banco do Nordeste lucra R$ 2,34 bilhões em 2024; Ceará contrata R$ 6 bi no FNE

O Banco do Nordeste ( BNB ) apresentou lucro líquido de R$ 2,34 bilhões em 2024, crescendo 11,6% em comparação a 2023. Deste, R$ 1,32 bilhão foi somente no segundo semestre.

O presidente do banco , Paulo Câmara , afirmou olhar para 2024 com a certeza de que resultados expressivos foram atingidos.

O Ceará foi o segundo estado no escopo do banco com maior contratação do FNE, no valor de R$ 6,63 bilhões , atrás apenas da Bahia, que ficou com R$ 10,56 bilhões.

Principal fonte de crédito da organização, o Fundo Constitucional de Financiamento do Nordeste ( FNE ) contratou R$ 44,8 bilhões em 2024, 11,9% disso ocorreu no Ceará.

No FNE , R$ 19,21 bilhões foram contratados no setor rural, R$ 12,21 bilhões no comércio e serviços, R$ 7,64 bilhões em infraestrutura, R$ 2,75 bilhões na indústria e R$ 1,4 bilhão no turismo.

Já as contratações do FNE no Semiárido foram de R$ 5,40 bilhões no Ceará. Em primeiro lugar, ficou a Bahia, com R$ 7,71 bilhões. Em último, Sergipe, com R$ 886,62 milhões.

Crescimento econômico

Na análise de cenários, o Nordeste liderou o crescimento econômico no ano passado, com avanço de 3,6%; e o Ceará contou com melhor desempenho da região, com alta de 5,9%.

“Esse desempenho foi impulsionado pelo aumento de 8,2% no volume de vendas do comércio varejista e pelo avanço de 8,7% na produção da indústria de transformação”, disse.