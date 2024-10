Programa Acredita: Ceará teve um repasse de R$ 40,33 mi pelo BNB

Prédio do Banco do Nordeste Crédito: Ana Luiza Serrão

O Programa Acredita no Primeiro Passo, voltado para estimular a oferta de crédito para microempreendedores, alcançou a marca do repasse de R$ 40,33 milhões, no Ceará, de empréstimos concedidos pelo Banco do Nordeste (BNB). Em seguida, quem aparece é Pernambuco, com R$ 30,58 milhões, e Minas Gerais, com R$ 26,64 milhões. Ao total, a instituição financeira contabilizou R$ 201.143.205 em créditos concedidos. Além dos noves estados nordestinos e Minas Gerais, o banco realizou empréstimos para o público do Cadastro Único (CadÚnico) do Espírito Santo.