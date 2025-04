Lula propõe ao Congresso projeto para autorizar Banco do Nordeste a criar subsidiárias

O presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, encaminhou ao Congresso Nacional texto de projeto de lei que "autoriza o Banco do Nordeste do Brasil S.A. a constituir subsidiárias integrais ou controladas". A mensagem de envio da matéria está publicada no Diário Oficial da União (DOU) desta segunda-feira, 14, e não detalha o teor da proposta.

O BNB atua como banco de desenvolvimento da Região Nordeste e do norte dos Estados de Minas Gerais e Espírito Santo.